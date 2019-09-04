"Крымтеплица" обыграла клуб "Фаворит-ВД Кафа" в четвертом туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. "Крымтеплица" из поселка Молодежное (Симферопольский район) со счетом 2:1 победила в выездном матче в Феодосии команду "Фаворит-ВД Кафа" в рамках четвертого тура чемпионата Крымского футбольного союза.

Мячи в составе победителей забили Александр Ярковой (39-я минута) и Владислав Алексин (79), у хозяев поля отличился Миртаги Азизов (36).

Результаты остальных матчей четвертого тура: "Океан" - "Инкомспорт" - 1:0; "Кызылташ" - "ТСК-Таврия" - 1:1; "Севастополь" - "Евпатория" - 1:1.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".