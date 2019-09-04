Футболисты Жоау Мариу и Джорджевич вошли в заявку "Локомотива" на матчи Лиги чемпионов

ТАСС, 4 сентября. Португальский полузащитник Жоау Мариу и черногорский форвард Лука Джорджевич включены в заявку московского "Локомотива" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мариу перешел в "Локомотив" на правах аренды из итальянского "Интера" 27 августа, о переходе Джорджевича из петербургского "Зенита" "Локомотив" объявил 12 августа.

В первом туре "Локомотив" 18 сентября в Леверкузене сыграет с немецким "Байером", ответная встреча состоится 26 ноября. Первый домашний матч железнодорожники проведут 1 октября против испанского "Атлетико", ответная встреча команд состоится 11 декабря в Мадриде. Первый матч с итальянским "Ювентусом" "Локомотив" проведет в гостях 22 октября, а 6 ноября сыграет с туринцами дома.

Полностью заявка "Локомотива" выглядит следующим образом: