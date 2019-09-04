Баташова и Губайдулина вышли в финал ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 4 сентября. Российские спортсменки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина вышли в финал индивидуального женского турнира чемпионата мира по современному пятиборью. Соревнования проходят в Будапеште.

Результат Баташовой составил 1026 баллов, спортсменка заняла восьмое место в полуфинале. Губайдуллина в том же полуфинале стала 13-й (1019 баллов). Россиянки Аделина Ибатуллина (991) и Анна Буряк (985) не смогли пробиться в финальные соревнования.

27-летняя Губайдуллина является победительницей личного турнира чемпионата мира 2017 года. 25-летняя Баташова становилась чемпионкой России в личном зачете в 2018 году. Также спортсменки являются призерами мирового первенства 2017 года в команде.

Чемпионат мира завершится 8 сентября. Женский личный финал состоится 6 сентября.