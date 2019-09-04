Молодежная сборная России по футболу настроена на победу в матче с сербами в Саранске

ТАСС, 4 сентября. Молодежная сборная России по футболу настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года с командой Сербии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Михаил Галактионов после прибытия команды в Саранск, где 6 сентября пройдет матч.

Матч с сербами станет стартовым для российской команды в отборочном турнире, он начнется в 19:00 мск на стадионе "Мордовия-Арена". Сборная России играет в одной группе также с командами Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

"Психологическое состояние команды нормальное, рабочее, атмосфера в команде хорошая, все друг друга знают по юношеским сборным. Команда настроена побеждать, поэтому приехали с одной целью - выиграть. Мы надеемся продолжить здесь ту ауру, которую [создала] национальная сборная [своей победой в матче со сборной Сан-Марино]", - сказал Галактионов.

8 июня на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе "Мордовия Арена" состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42 241 человек.