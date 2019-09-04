Александр Емельяненко и пауэрлифтер Кокляев проведут боксерский поединок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Поединок пройдет в боксерских перчатках по правилам бокса. Будет четыре раунда по три минуты. Бой планируется на осень", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой. При этом спортсмены не уточнили дату, место и правила поединка.

Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. Ранее он сообщал, что ведет переговоры с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC).

Кокляев начинал свою спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он никогда не выступал в единоборствах.