Афремова: олимпийская трасса для BMX в Токио потребует от спортсменов выносливости

ПЕНЗА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская трасса в Токио для BMX в категории "суперкросс", где высота стартовой горы составляет восемь метров, потребует от спортсменов большой выносливости. Такое мнение высказала журналистам член сборной России по велоспорту-BMX Наталья Афремова, которая вместе с еще пятью спортсменами протестировала трассу.

"Спортсменов для тестирования трассы выбирали из топ-50 рейтинга UCI [Международного союза велосипедного спорта]. Поехали три мужчины и три женщины - спортсмены из России, Канады, Франции, Нидерландов, Японии и Новой Зеландии, мы провели пять тренировок. Трасса готова не окончательно, она очень длинная - в этом определенная сложность, но это решается через регулирование тренировочного процесса", - отметила Афремова.

Спортсменка добавила, что трасса имеет большие участки, на которых олимпийцы должны работать педалями. "В связи с этим нужно поработать и над технической составляющей, и над выносливостью", - пояснила собеседница.

По ее словам, в России не хватает трасс для суперкросса. "Большая фора [на Олимпиаде] у тех, кто постоянно тренируется на трассах для суперкросса, у кого есть домашние трассы", - добавила Афремова.

В сентябре спортсменка примет участие в этапах Кубка мира по BMX в США и Аргентине, по итогам которых будет определено количество квот для российских спортсменов на Олимпиаду. "Женская сборная России идет сейчас на шестом месте в олимпийском рейтинге. Если мы поднимаемся на места с 3-го по 5-е, мы получаем две квоты, если на 1-е - 2-е, то три квоты", - пояснила Афремова.

Афремова является неоднократным призером чемпионатов мира по велоспорту среди юниоров. В апреле 2019 года она завоевала серебро этапа Кубка мира в Великобритании, в июле в составе сборной России выиграла командную гонку на чемпионате Европы в Латвии, а в августе завоевала две золотые медали на чемпионате России.