ВФВ: российские волейболистки совершали ошибки в самые важные моменты матча с итальянками

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу могла победить команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы, но россиянки совершали ошибки в самые важные моменты встречи. Такое мнение ТАСС в среду высказал куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

Россиянки уступили команде Италии в четвертьфинальном матче европейского первенства со счетом (1-3). Встреча прошла в польской Лодзи. В полуфинале итальянки сыграют со сборной Сербии.

"Плохо, что проиграли, соперник сегодня был нам по зубам, очень обидное поражение. Игра была равная, об этом говорит счет, но выиграл тот, кто совершил меньше ошибок, - считает Фадеев. - К сожалению, мы сегодня совершили их чуть больше, но в самые нужные моменты. Мы вели в счете по ходу всех партий, но не смогли реализовать свое преимущество в концовках".

"Сборная Италии - очень серьезная команда, серебряный призер чемпионата мира. Это готовая команда, которая давно играет в таком составе, кроме того, у них есть Эгону, которая способна решать вопросы в сложные моменты. Пусть сегодня она провела не лучшую свою игру, но в концовках, она реализовала свой потенциал", - добавил Фадеев.

Отсутствие Фетисовой

По ходу турнира российская команда потеряла блокирующую Ирину Фетисову. У спортсменки диагностировали аппендицит, 25 августа она была прооперирована в одной из больниц Словакии. Из-за перенесенной операции Фетисова не смогла продолжить выступление на чемпионате Европы.

"Отсутствие Фетисовой, безусловно, сказалось, с ней наш состав был максимально сбалансированным. Но ее отсутствие не стало критическим, Катя Ефимова, которая ее заменила, показала сегодня хорошую игру. Не могу сказать, как сыграли бы с Фетисовой в составе. Да, готовились и тренировались с ней, олимпийский отбор прошли с ней, но тут произошла такая ситуация", - заключил собеседник ТАСС.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В матче 1/8 финала россиянки оказались сильнее команды Бельгии (3-1).

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки, а россиянки завершили выступление на стадии 1/4 финала.