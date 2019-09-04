Двукратный чемпион ОИ горнолыжник Хиршер завершил карьеру в возрасте 30 лет

ТАСС, 4 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам австриец Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет. Об этом Хиршер сообщил в среду на пресс-конференции, его слова приводит французское издание L'Equipe.

Отмечается, что на решение Хиршера о завершении карьеры повлиял недостаток мотивации. Спортсмен намерен уделять больше времени семье.

"Сегодня день, когда я заканчиваю свою активную карьеру", - сказал Хиршер.