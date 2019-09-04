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Зимние олимпийские виды спорта

Двукратный чемпион ОИ горнолыжник Хиршер завершил карьеру в возрасте 30 лет

Марсель Хиршер EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Марсель Хиршер
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 4 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам австриец Марсель Хиршер объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет. Об этом Хиршер сообщил в среду на пресс-конференции, его слова приводит французское издание L'Equipe.

Отмечается, что на решение Хиршера о завершении карьеры повлиял недостаток мотивации. Спортсмен намерен уделять больше времени семье.

"Сегодня день, когда я заканчиваю свою активную карьеру", - сказал Хиршер.

Хиршер - семикратный чемпион мира, также он завоевывал серебро Олимпийских игр и четыре серебряные награды мировых первенств. Хиршер является единственным в истории горнолыжного спорта спортсменом, восемь раз победившим в общем зачете Кубка мира (2012-2019). Он занимает второе место в истории мужского Кубка мира по количеству попаданий в тройку призеров на этапах, в активе австрийца 138 призовых мест, первое место по этому показателю занимает швед Ингемар Стенмарк (155).

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