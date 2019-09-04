Московское "Динамо" одержало победу над одноименной командой из Минска в матче КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома переиграло одноименную команду из Минска со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе московского "Динамо" отличились Вадим Шипачев (24-я минута), Дмитрий Моисеев (24) и Вячеслав Кулемин (41). У минского "Динамо" шайбы забросили Теему Пулккинен (18) и Андрей Костицын (51).

40-летний нападающий хозяев Максим Афиногенов, который в среду празднует свой день рождения, вышел на лед впервые с 24 сентября 2018 года, когда он получил травму в матче против казахстанского "Барыса" (2:3 ОТ). 19-летний нападающий гостей Андрей Павленко дебютировал в матчах КХЛ.

В пятницу московское "Динамо" сыграет дома со столичным "Спартаком", в тот же день минское "Динамо" на выезде встретится с "Сочи".

Результаты других матчей игрового дня: