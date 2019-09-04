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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Авдеева начнет финал КМ по стрельбе из лука поединком с американкой Руиз

Соревнования пройдут 6-7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпионке мира по стрельбе из блочного лука Наталье Авдеевой в первом раунде финала Кубка мира в Москве будет противостоять американка Алексис Руиз. Жеребьевка финального этапа Кубка мира по стрельбе из лука состоялась в среду ГУМе.

Соревнования пройдут 6 и 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники". Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку: в индивидуальном первенстве, в командном первенстве и в миксте. По итогам четырех этапов Кубка мира, которые прошли в Медельине, Шанхае, Анталье и Берлине в финал отобрались восемь лучших спортсменов каждом индивидуальном виде программы. Представители России получили места в финале Кубка мира на правах хозяев.

В четвертьфинале по стрельбе из блочного лука у женщин Авдеева встретится Руиз, в аналогичной дисциплине у мужчин Антон Булаев сразится с американцем Джеймсом Лутцом. В соревнованиях по классическому луку у женщин россиянка Саяна Ли в 1/4 финала встретится с Кан Чхэ Ён из Южной Кореи, а Ксения Петрова - с китаянкой Чжэн Ичай, у мужчин Артем Махненко встретится с американцем Брэди Эллисоном.

В соревнованиях среди смешанных команд в классическом луке в финале противостоять друг другу будут команды России и Южной Кореи. В блочном луке в решающем противостоянии встретятся команды России и США.

Турнир проводится с 2006 года. Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории России после Олимпийских игр 1980 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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