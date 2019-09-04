Гандбольный клуб "Спартак" уступил "Работнику" в первом туре SEHA-Газпром лиги

ТАСС, 4 сентября. Российский гандбольный клуб "Спартак" (Москва) на выезде уступил северомакедонскому "Работнику" со счетом 29:34 в первом туре SEHA-Газпром лиги. Матч прошел в Битоле во дворце спорта "Младость".

Ранее в среду в матче группы А украинский "Мотор" (Запорожье) на выезде переиграл словацкий "Татран" (Прешов) со счетом 25:24. Во втором туре группы В "Спартак" на выезде сыграет с белорусским БГК им. Мешкова (Брест), матч пройдет 17 сентября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в лиге.