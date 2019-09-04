Боролись до последнего. Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал ЧЕ

ТАСС, 4 сентября. Женская сборная России уступила итальянским волейболисткам в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Россиянки повторили результат прошлого европейского первенства, когда в 2017 году на этой же стадии турнира они проиграли турчанкам со счетом 0-3.

Чемпионат Европы проходит в Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Четвертьфинальный матч с участием сборной России прошел в Лодзи в среду. Встреча завершилась со счетом 27:25, 22:25, 25:27, 21:25. Подопечные Вадима Панкова вели в счете в каждом сете, но итальянки оказывались точнее в завершающих розыгрышах.

"Плохо, что проиграли, соперник сегодня был нам по зубам, очень обидное поражение. Игра была равная, об этом говорит счет, но выиграл тот, кто совершил меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня совершили их чуть больше, но в самые нужные моменты. Сборная Италии - готовая команда, которая давно играет в таком составе, кроме того, у них есть Эгону, которая способна решать вопросы в сложные моменты", - сказал в беседе с ТАСС куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

В полуфинале итальянки сыграют со сборной Сербии, которая ранее в среду оказалась сильнее команды Болгарии (25:19, 25:18, 28:26). Полуфинальный поединок пройдет в Анкаре в субботу.

Путь к четвертьфиналу

Перед стартом турнира генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сообщил, что перед российскими девушками поставлены самые высокие задачи. Собеседник ТАСС отметил, что россиянки неоднократно становились победительницами чемпионатов Европы, а по ходу нынешнего сезона "команда выросла и образовала боевой коллектив".

Россиянки уверенно стартовали на чемпионате Европы, одержав четыре победы на групповом этапе турнира. Сборная России обыграла команды Белоруссии (3-0), Швейцарии (3-0), Испании (3-0) и Словакии (3-0). Единственное поражение в группе подопечные Панкова потерпели в пятисетовом матче с немецкой сборной (2-3). В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы, по четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Российская команда вышла в плей-офф со второго места в группе. В матче 1/8 финала россиянки обыграли бельгиек со счетом 3-1. Итальянская команда на этом этапе турнира обыграла сборную Словакии (3-0). На групповом этапе итальянки также одержали четыре победы при одном поражении, обыграв команды Португалии, Украины, Бельгии и Словении, но уступив польской сборной.

На групповом этапе ощутимой потерей для российской команды стала болезнь блокирующей Ирины Фетисовой. Спортсменка была госпитализирована с аппендицитом, 25 августа она перенесла операцию в Словакии, где проходили матчи группы D. Из-за операции Фетисова была вынуждена завершить выступление на турнире.

Фадеев после этого рассказал ТАСС, что пока ни о каких тренировках Фетисовой речи не идет. Он подчеркнул, что спортсменка очень хорошо справлялась с ролью блокирующей, "во многом благодаря ее удачным действиям на блоке был выигран решающий матч отборочного олимпийского турнира".

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.