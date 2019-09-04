Попасть в вишню. Церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука прошла в ГУМе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жеребьевка и церемония открытия финала Кубка мира, который пройдет в Москве, прошла в ГУМе. Соревнования состоятся 6 и 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".

Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории страны после Олимпийских игр 1980 года. Турнир проводится под эгидой Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). По такому поводу Российская федерация стрельбы из лука совместно с Министерством спорта РФ и правительством Москвы приготовили обширную программу перед началом соревнований.

С 1 сентября в ГУМе открыта выставка, посвященная истории стрельбы из лука. Посетители могут увидеть исторические луки и различные приспособления для них, медали, кубки и значки разных эпох, а также плакаты с великими в прошлом стрелками. Среди экспонатов была и сувенирная медаль, изготовленная специально к Олимпиаде 1980 года в Москве. Нашлось место и банке из-под напитка Coca-Cola ("Кока-кола") с изображением стреляющего из лука человека, выпущенной к Играм 1984 года в Лос-Анджелесе.

В церемонии открытия, которая прошла у фонтана ГУМа, приняли участие президент Всемирной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер, глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев и глава Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Эрденер в своей речи выразил уверенность в том, что Москва проведет соревнования на высочайшем уровне, а спортсмены покажут высокие результаты.

Главным событием стала стрельба российских стрелков из лука по ягодам и фруктам. В ней приняли участие Антон Булаев, Артем Махненко, Павел Крылов, Наталья Авдеева и Ксения Петрова. Задачей стрелков было с шести стрел попасть в арбуз, дыню, лимон, яблоко и вишню. Авдеева сумела справиться с задачей, использовав пять стрел, а Булаев попал в вишню со второй попытки, остальным участникам не удалось поразить все шесть целей.

Посетители ГУМа с удивлением и одновременным восторгом смотрели на происходящее. Многие из них просили сфотографироваться на фоне стреляющих лучников, некоторые сами снимали шоу мастерства на камеру, поддерживая участников громкими аплодисментами.

"Москва - отличное место для соревнований"

Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку: в индивидуальном первенстве, в командном первенстве и в миксте. По итогам четырех этапов Кубка мира, которые прошли в Медельине, Шанхае, Анталье и Берлине в финал отобрались по восемь лучших спортсменов в каждом индивидуальном виде программы. Представители России получили места в финале Кубка мира на правах хозяев. Среди смешанных команд будут проводится только финальные матчи между лучшими командами в мировом рейтинге и командами хозяев.

Жеребьевка прошла в демонстрационном зале ГУМа. Она сопровождалась фуршетом и музыкальными паузами. Вел церемонии жеребьевки и открытия известный телеведущий Иван Ургант.

"Церемония открытия и жеребьевка были проведены классно. Москва - хороший, чистый и зеленый город, я получаю удовольствие здесь. С нетерпением жду момента, когда начну стрелять, думаю, мы покажем хорошие результаты. Может быть, единственная проблема Москвы - пробки, а все остальное просто замечательно", - отметил в беседе с ТАСС американский стрелок из блочного лука Джеймс Лутц.

Лутц считает, что Россия заслуживает право проводить больше международных соревнований по стрельбе. "Москва - великолепное место для того, чтобы здесь проводить турниры каждый год. Это отличный город и большой туристический центр. Было бы хорошо приезжать сюда каждый год", - сказал американский стрелок.

По результатам жеребьевки Лутц в четвертьфинале будет противостоять россиянину Булаеву. "Его будут поддерживать домашние трибуны, не знаю, как это поможет российскому спортсмену. В стрельбе своя публика тоже может сыграть важную роль, но для меня нет большой разницы, кого поддерживают зрители. У россиянина может быть дополнительное преимущество, но выигрывает тот, кто лучше стреляет", - подчеркнул Лутц.

В четвертьфинале по стрельбе из блочного лука у женщин Наталья Авдеева встретится с американкой Алексис Руиз. В соревнованиях по классическому луку у женщин россиянка Саяна Ли в 1/4 финала встретится с Кан Чхэ Ён из Южной Кореи, а Ксения Петрова - с китаянкой Чжэн Ичай, у мужчин Артем Махненко встретится с американцем Брэди Эллисоном. В соревнованиях среди смешанных команд в классическом луке в финале противостоять друг другу будут команды России и Южной Кореи. В блочном луке в решающем противостоянии встретятся команды России и США.