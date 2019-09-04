Сезон Высшей хоккейной лиги стартует матчем между "Сарыаркой" и "Рубином"

ТАСС, 5 сентября. Новый розыгрыш Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), который станет 10-м в истории, возьмет свой старт в четверг встречей между действующим чемпионом "Сарыаркой" из Караганды и тюменским "Рубином". Игра пройдет в Караганде, начало - 16:00 мск.

В состав лиги вошли "Динамо" (Тверь), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Номад" (Нур-Султан), "Хумо" (Ташкент) и КРС-БСУ (Пекин). Вместо клуба "Саров" будет выступать команда "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород).

В новом сезоне ВХЛ примут участие 34 коллектива. Из них 27 клубов представляют Россию, по три - Казахстан и Китай, один - Узбекистан. Команды разбиты на две конференции и четыре дивизиона с учетом их географического месторасположения и транспортной логистики. В регулярном чемпионате, который завершится 18 февраля 2020 года, клубы проведут по 54 матча.

В плей-офф борьбу за Кубок имени Владимира Петрова смогут продолжить по восемь сильнейших команд из каждой конференции. Первые два номера посева в них получают команды, ставшие лучшими в своих дивизионах. Серии всех стадий плей-офф будут проводиться до четырех побед одного из клубов.

Если в матче плей-офф после трех периодов судьи зафиксируют ничейный результат, то назначается овертайм (20 минут). Количество дополнительных периодов не ограничивается, а игра продолжается до первой заброшенной шайбы. Если в финальной серии для выявления победителя турнира потребуется максимальное количество матчей, то плей-офф завершится 30 апреля.

Самой титулованной командой ВХЛ является "Торос" (Нефтекамск), который завоевывал главный трофей трижды. Два титула в активе имеет "Сарыарка". По разу лучшими становились "Рубин", "Нефтяник" (Альметьевск), "Динамо" (Балашиха) и "Динамо" (Санкт-Петербург).