СМИ: биатлонист Фуркад стал кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК

ТАСС, 5 сентября. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад вошел в список кандидатов в члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) от своей страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Ski-Nordique.

По результатам голосования Национального олимпийского комитета Франции 30-летний биатлонист обошел прыгуна с шестом Рено Лавильени. По информации источника, Фуркад сможет участвовать в выборах двух новых членов комиссии спортсменов МОК, которые состоятся во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Помимо пяти золотых медалей Олимпиады, Фуркад является 11-кратным чемпионом мира и семикратным победителем общего зачета Кубка мира (рекорд турнира).

Комиссия спортсменов МОК была создана в 1981 году. В комиссию входит 12 спортсменов, раз в восемь лет происходят выборы двух новых членов организации. Из россиян в комиссию входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.