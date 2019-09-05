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WP: НХЛ заключила контракт с "Яндексом" на трансляцию матчей

В трансляции будет включаться дополнительная информация о российских звездах, играющих в лиге, отмечает газета
Описание
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 5 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) заключила долгосрочную сделку с компанией "Яндекс" на трансляцию матчей в России через стриминговый сервис. Об этом сообщила в среду газета Washington Post.

Исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер заявил, что компания стала самым привлекательным выбором для спортивной организации. "Они согласились работать с нами по тому пути, который мы выбрали для продвижения НХЛ и самого хоккея в России", - сказал Пропер.

Отмечается, что в трансляции будет включаться дополнительная информация о российских звездах, играющих в лиге. Комментировать матчи также будут российские комментаторы. "Мы хотим иначе показать российских игроков для фанатов в этой стране", - добавил он.

Газета отмечает, что "Яндекс" также в скором времени объявит об этой сделке.

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