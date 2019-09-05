Глава ФИФА Инфантино заявил о планах создания футбольной школы во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил Владивосток и заявил о намерении организации создать футбольную школу в городе. Об этом глава ФИФА в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС.

Накануне Инфантино встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о планах организации.

"Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде", - сказал Инфантино.

Намерения организации в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил помощник президента России Игорь Левитин. "Вместе с главой ФИФА мы будем осматривать места во Владивостоке. Обсудим и решим, где лучше открыть футбольную школу и как реализовать проект", - заявил Левитин.

Также Инфантино поделился своими ожиданиями по поводу проведения Россией части чемпионата Европы по футболу 2020 года. "Я знаю, что российская часть европейского первенства будет идеальной. После чемпионата мира 2018 года страна накопила огромный опыт. Все пройдет отлично, конечно, я планирую посетить Санкт-Петербург в 2020 году", - подчеркнул глава ФИФА.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.