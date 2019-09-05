Дюков: футбольная школа во Владивостоке станет совместным проектом РФС и ФИФА

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский футбольный союз (РФС) и Международная федерация футбола (ФИФА) совместно будут реализовывать проект по созданию футбольной школы во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Восточного экономического форума президент РФС Александр Дюков.

Глава ФИФА Джанни Инфантино в четверг заявил о том, что организация планирует открыть футбольную школу в Приморье. Также о намерениях федерации функционер рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне.

"Школа - совместный проект РФС и ФИФА. Мы решили открыть ее здесь, потому что Дальний восток - большой регион, в котором есть перспективы. Однако существуют и определенные проблемы с инфраструктурой. Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с [Джанни] Инфантино, говорили много и конструктивно", - сказал Дюков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.