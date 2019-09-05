Колобков: исполком WADA обсудит 23 сентября вопрос передачи проб московской лаборатории

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) включит в повестку заседания, которое состоится 23 сентября, вопрос о базе и пробах московской антидопинговой лаборатории, переданных ранее организации. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Было решение исполкома WADA по передаче допинг проб, мы все сделали. Теперь наши эксперты встречаются с их экспертами. 23 сентября на исполкоме WADA будет отчет под названием "Вопрос России", - заявил Колобков.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было передано 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B).

Российское антидопинговое агентство, которое лишили статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.