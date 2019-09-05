Надаль стал последним полуфиналистом US Open

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $57 млн.

Четвертьфинальный матч продолжался 2 часа 48 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу Надаля. Прошедшая встреча стала восьмой в истории противостояния соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету испанца восемь побед.

В полуфинале Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, встретится с итальянцем Маттео Берреттини (24). В другой паре за выход в финал поборются россиянин Даниил Медведев (5) и болгарин Григор Димитров. Оба матча пройдут 6 сентября.

Надаль в 15-й раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Сербский теннисист трижды выигрывал турнир (2010, 2013, 2017). Шварцман принимал участие на US Open в седьмой раз. Он повторил свой лучший результат, установленный в 2017 году.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.