СМИ: тренер "Ювентуса" Сарри вернется к работе в середине сентября

ТАСС, 5 сентября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри приступит к тренировкам с командой в середине сентября после того, как закончит восстановление от пневмонии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

19 августа пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что 60-летний специалист из-за болезни не может присутствовать на тренерской скамейке во время гостевого матча с "Пармой" (1:0). Также Сарри пропустил домашнюю встречу с "Наполи" (4:3). По информации источника, главный тренер "Ювентуса" вернется к тренировкам с командой после перерыва в чемпионате Италии на матчи национальных сборных.

Сарри возглавил "Ювентус" 16 июня. Ранее он тренировал английский "Челси" и ряд итальянских клубов, среди которых значится "Наполи". В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", который вручается лучшему тренеру сезона в чемпионате Италии.

Под его руководством "Челси" в сезоне-2018/19 стал победителем Лиги Европы. С неаполитанцами он дважды становился вторым в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьим (2016/17).