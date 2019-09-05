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Футбол в Италии

СМИ: тренер "Ювентуса" Сарри вернется к работе в середине сентября

Причиной паузы является перенесенная специалистом пневмония
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри AP Photo/Michael Probst
Описание
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри
© AP Photo/Michael Probst

ТАСС, 5 сентября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Маурицио Сарри приступит к тренировкам с командой в середине сентября после того, как закончит восстановление от пневмонии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

19 августа пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что 60-летний специалист из-за болезни не может присутствовать на тренерской скамейке во время гостевого матча с "Пармой" (1:0). Также Сарри пропустил домашнюю встречу с "Наполи" (4:3). По информации источника, главный тренер "Ювентуса" вернется к тренировкам с командой после перерыва в чемпионате Италии на матчи национальных сборных.

Сарри возглавил "Ювентус" 16 июня. Ранее он тренировал английский "Челси" и ряд итальянских клубов, среди которых значится "Наполи". В 2016 году Сарри был награжден призом "Золотая скамья", который вручается лучшему тренеру сезона в чемпионате Италии.

Под его руководством "Челси" в сезоне-2018/19 стал победителем Лиги Европы. С неаполитанцами он дважды становился вторым в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз - третьим (2016/17).

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