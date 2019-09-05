Российская федерация стрельбы из лука ожидает аншлаг на финале Кубка мира в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская федерация стрельбы из лука рассчитывает, что финал Кубка мира в Москве пройдет при полных трибунах. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава федерации Владимир Ешеев.

Соревнования пройдут 6 и 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники".

"Проведение финала Кубка мира по стрельбе из лука в Москве очень важно для нас, для развития и популяризации нашего вида спорта. Трибуны рассчитаны на 1,5 тысячи зрителей, соревнования пройдут в пятницу и субботу. Вход для болельщиков будет бесплатным, надеемся, что они будут заполнены, ожидаем аншлаг. Тем более в субботу, в выходной день, в День города Москвы", - сказал Ешеев.

Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по стрельбе из классического и блочного лука в индивидуальном первенстве, в командном первенстве и в миксте. По итогам четырех этапов Кубка мира, которые прошли в Медельине, Шанхае, Анталье и Берлине в финал отобрались по восемь спортсменов в каждом индивидуальном виде программы. Представители России получили места в финале Кубка мира на правах хозяев.

Турнир проводится с 2006 года. Финал Кубка мира станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука на территории России после Олимпийских игр 1980 года.