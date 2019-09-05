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НХЛ

"Яндекс" объявил о заключении трехлетнего контракта на показ матчей НХЛ

Отмечается, что трансляции матчей будут бесплатными
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" заключила соглашение на показ игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сроком на три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Отмечается, что трансляции будут бесплатными. Смотреть игры можно будет на всех устройствах, где доступен "Яндекс".

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"Мы рады, что НХЛ доверила нам эксклюзивные права на трансляции и зрелищный хоккей будет бесплатно доступен людям в любой точке нашей страны, - сказал коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков. - Это большой проект, в который мы верим. А наши рекламодатели получат шанс запомниться аудитории любителей спорта и связать свой бренд с мировыми звездами хоккея".

"Яндекс" - лидирующая технологическая компания в России, - отметил исполнительный вице-президент по международным делам и медиастратегии НХЛ Дэвид Пропер. - Благодаря возможностям "Яндекса" мы сможем показать матчи НХЛ и игру наших звезд всем российским любителям хоккея. Это партнерство - результат нашего общего желания с "Яндексом" создать проект, который заинтересует давних поклонников хоккея и создаст условия для привлечения новой аудитории".

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