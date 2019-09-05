"Яндекс" объявил о заключении трехлетнего контракта на показ матчей НХЛ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" заключила соглашение на показ игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сроком на три года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Отмечается, что трансляции будут бесплатными. Смотреть игры можно будет на всех устройствах, где доступен "Яндекс".