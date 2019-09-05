Строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни начнут в Екатеринбурге в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство ледовой арены в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни начнется в сентябре 2019 года, разрешение на строительство планируется получить до 8 сентября. Об этом в четверг сообщил президент хоккейного клуба "Автомобилист", генеральный директор "УГМК-Холдинга" Андрей Козицын.

"На этой неделе мы должны получить разрешение на строительство. В сентябре мы должны начать стройку. В 2022 году, если все будет по плану, мы должны закончить строительство", - сказал Козицын на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

17 апреля на пресс-конференции в ТАСС Козицын сообщал, что ориентировочная стоимость объекта составит около €140 млн. Согласно представленной концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол.

Недостроенную 220-метровую телебашню снесли 24 марта. Она была расположена в центре города и являлась одним из самых известных объектов областного центра. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.