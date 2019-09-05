Руководство "Автомобилиста" ставит задачу выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне КХЛ

По итогам прошлого регулярного чемпионата "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга уступила "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 1-4.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Задачей екатеринбургского "Автомобилиста" на сезон-2019/20 является выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент клуба Андрей Козицын.

"Задача - сделать все, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали все, что было возможно. Прошлый сезон вы видели, смотрели, я считаю, что, несмотря на то, что нам немного не хватила опыта и сил на весь сезон и мы чуть-чуть не достигли того, что планировали, сезон был интересный, думаю, он понравился всем, в первую очередь болельщикам", - отметил Козицын.

"Многие результаты были впервые в истории клуба, я благодарен всем. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты прошлого сезона" - добавил президент "Автомобилиста".

В межсезонье команду из Екатеринбурга пополнил воспитанник местного хоккея олимпийский чемпион Павел Дацюк. "Дацюк местный, уральский, подбодрит команду", - подчеркнул Козицын.

В двух стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" одержал победы над "Северсталью" (3:2, в овертайме) и "Витязем" (3:2).