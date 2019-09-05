Директор ХК "Автомобилист": бюджет клуба составляет 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Суммарный бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" составляет 2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

По итогам прошлого регулярного чемпионата "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга уступила "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 1-4.

"Наш бюджет суммарный составляет около 2 млрд. Сюда входит аренда дворца и многое другое", - пояснил Рябков.

С сезона-2020/21 в КХЛ будет установлен жесткий потолок зарплат, который будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. "Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета", - сообщил Рябков.

В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф - 30%.