Фигуристка Загитова заявила, что занятость в шоу не помешала ей подготовиться к сезону

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Выступления в летних шоу не помешали олимпийской чемпионке и чемпионке мира российской фигуристке Алине Загитовой при подготовке к сезону-2019/20. Об этом спортсменка сообщила в интервью ТАСС.

"У нас было две недели отпуска, в эти две недели я отдыхала, а на шоу, можно сказать, каталась в свое удовольствие, - сказала Загитова. - Я приехала [с шоу], и у меня было достаточно времени на подготовку".

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).

В предстоящем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.