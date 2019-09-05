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ВЭФ-2019

Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году

До подачи заявки городу нужно обеспечить всю необходимую спортивную инфраструктуру

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Идея хорошая (побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году во Владивостоке). И время еще есть. Лет через пять надо будет этим заняться", - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос о том, будет ли столица Приморья бороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее сообщал, что Владивостоку нужно обеспечить всю необходимую спортивную инфраструктуру до заявочного периода 2025 года, если власти захотят, чтобы город принял участие в конкурсе на право принять Олимпиаду 2032 года. Однако, по его словам, более реальный срок - 2036 год.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПоздняков, Станислав АлексеевичВЭФ-2019
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