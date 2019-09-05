Фигуристка Загитова не планирует усложнять программы в предстоящем сезоне

"В этом сезоне - нет", - ответила 17-летняя фигуристка на вопрос о том, будет ли усложнять контент.

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова не будет усложнять технический контент программ в сезоне-2019/20. Об этом спортсменка сообщила в среду в интервью ТАСС.

При этом спортсменка отметила, что она и ее команда стараются развиваться в создании новых образов. "Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно", - отметила фигуристка.

В предстоящем сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро - с 22 по 24 ноября.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире, а также серебряным призером в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании. Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).