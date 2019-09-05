Ла Лига не стала отменять одноматчевую дисквалификацию Гарета Бэйла

ТАСС, 5 сентября. Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл дисквалифицирован на один матч из-за удаления в матче третьего тура чемпионата Испании против "Вильярреала". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

30-летний игрок получил две желтые карточки в добавленное время. Матч завершился со счетом 2:2.

"Реал" подал апелляцию на решение арбитра встречи, но она была отклонена. Бэйл пропустит матч четвертого тура против "Леванте", который пройдет 14 сентября.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах, забив в них два гола и отдав одну передачу. Вместе с клубом он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". В сборной Уэльса он провел 77 матчей, в которых забил 31 мяч.

"Реал" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 5 очков.