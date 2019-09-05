Кирьяков: футболисты сборной России должны быть готовы к провокациям со стороны шотландцев

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу должна быть готова к провокационным действиям со стороны шотландской команды в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

В пятницу россияне проведут игру с шотландцами в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

"Начиная с 90-х годов Шотландия переходила к европейскому стилю футбола, у них нет прямолинейной игры вперед, как это было в 80-х, - сказал Кирьяков. - Шотландцы дадут бой, дома они стабильно сильны, у них сумасшедшая поддержка на трибунах. Завтра будет ожесточенный матч, потому что турнирное положение заставит шотландцев играть только на победу. Нашим ребятам нужно быть готовым к натиску, прессингу, я думаю, что найдется место и провокациям, так что надо учитывать все мелочи".

Бывший нападающий сборной России поделился мнением насчет тактики на матч. "Если учитывать сильные и слабые стороны обеих команд, то сборной России нельзя играть от обороны, нужно навязывать свой футбол. Первые минуты будут самыми тяжелыми, надо выдержать натиск, потому что шотландцы захотят показать, что намерены победить, и побегут вперед. После этого уже можно навязывать свой футбол, контролировать игру, пускай шотландцы бегают без мяча", - отметил Кирьяков.

Также Кирьяков считает, что с первых минут в линии нападения российской команды выйдет Артем Дзюба. "Дзюба - лидер сборной и "Зенита", который может в трудные минуты повести за собой команду. Грубый прессинг шотландцев на нашей половине заставит начинать атаки верхом и выбивать мяч на Дзюбу. Вот тут вся надежда возлагается на его умение бороться и цепляться за верховые мячи", - заключил Кирьяков.

Со сборной Казахстана национальная команда встретится 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе. После четырех матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.