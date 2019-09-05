ОКР и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке олимпийского движения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

Подписание состоялось в рамках пятого Восточного экономического форума. Стороны договорились о содействии в решении уставных задач, в том числе в подготовке к мероприятиям, организуемым фондом.

"В рамках своих мероприятий мы готовы поддержать проекты, направленные на развитие олимпийского движения в России и продвижение олимпийский ценностей, в том числе готовы оказать содействие в поиске российских и международных партнеров. Мы уже взаимодействуем в этом направлении - деловые сессии о спорте и мероприятия в рамках спортивной программы, которые инициирует ОКР, стали значимой частью Восточного экономического форума и других проектов", - прокомментировал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Крупнейшие экономические форумы стали для ОКР эффективной площадкой для развития международных спортивных связей и укрепления имиджа российских спортсменов, открывают новые возможности для презентации и реализации наших основных проектов и программ. Восточный экономический форум за последние годы стал для ОКР пространством доверия, и мы заинтересованы в расширении взаимодействия с фондом "Росконгресс", - отметил президент ОКР Станислав Поздняков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.