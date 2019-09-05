"Яндекс" покажет все игры сезона Национальной хоккейной лиги в прямом эфире

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Все игры сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут показаны на платформах "Яндекса" в прямом эфире. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

В четверг "Яндекс" сообщил о выкупе прав на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Срок соглашения составляет три года. Отмечается, что трансляции можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах, кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.

"В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было. Раньше зрителям в России были доступны для просмотра не все игры сезона, а теперь можно будет следить за всеми матчами", - сказал представитель компании.

В прошлом сезоне матчи НХЛ в России транслировал "Евроспорт" по платной подписке, на общедоступном канале зрители могли увидеть два матча в неделю. Обладателем Кубка Стэнли сезона-2018/19 стал "Сент-Луис", в составе которого выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.