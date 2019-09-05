Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу из-за скуки

ТАСС, 5 сентября. Главный тренер национальной команды Коста-Рики по футболу Густаво Матосас покинул пост из-за того, что ему было скучно во время работы в сборной. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание ESPN.

52-летний специалист провел на посту главного тренера команды меньше года.

"Управление сборной отличается от того, чего я ожидал: меня раздражает, что я не могу работать с футболистами ежедневно. Я вижу своих игроков раз в два месяца. Я попытался, и мне не понравилось, я не думал, что быть тренером национальной сборной настолько скучно, потому что у тебя нет игроков. Я больше не буду главным тренером национальных команд, это не для меня", - сказал Матосас.

Последним матчем Матосаса на посту наставника сборной Коста-Рики станет товарищеский матч против команды Уругвая, который пройдет 7 сентября.

В качестве главного тренера Матосас работал в уругвайских клубах "Вилья Эспаньола", "Пласа Колония", "Рампла Хуниорс", "Данубио", "Белья Виста", перуанском "Универсидаде Сан-Мартин", мексиканских клубах "Керетаро", "Леон", "Америка", "Атлас", "Аль-Хиляле" (Саудовская Аравия), парагвайском "Серро Портеньо" и аргентинском "Эстудиантесе". Он дважды выигрывал чемпионат Мексики (с "Леоном"), а также становился обладателем Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) вместе с "Америкой".