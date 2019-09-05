Рабочая группа обсудит ход восстановления прав Союза биатлонистов России 23 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) соберется в Москве 23 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, уточнив, что дата пока является предварительной.

В понедельник стало известно, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на своем последнем заседании принял решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку внеочередного конгресса, который пройдет в октябре в Мюнхене. Несмотря на это, рабочая группа по восстановлению прав национальной федерации продолжит свою работу.