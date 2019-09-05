Рабочая группа обсудит ход восстановления прав Союза биатлонистов России 23 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) соберется в Москве 23 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, уточнив, что дата пока является предварительной.
В понедельник стало известно, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на своем последнем заседании принял решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку внеочередного конгресса, который пройдет в октябре в Мюнхене. Несмотря на это, рабочая группа по восстановлению прав национальной федерации продолжит свою работу.
"Следующее заседание намечено на 23 сентября, однако дата пока является предварительной", - сказал Голиков.
В рабочую группу входят представители СБР, IBU и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она отслеживает выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.
СБР считает, что невыполненным остается только требование возместить IBU затраты, связанные с допинговыми нарушениями российских биатлонистов в период с 2012 по 2015 год. Из €700 тыс. российской стороне осталось компенсировать €150 тыс. По этой причине стороны на встрече обсудят, что стало основанием для отказа в рассмотрении вопроса статуса СБР на ближайшем конгрессе. В следующий раз он может быть рассмотрен только через год.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.