ПКР провел Всероссийскую конференцию о проблемах паралимпийского движения

ТАСС, 5 сентября. Паралимпийский комитет России (ПКР) совместно с правительством Сахалинской области и региональным министерством спорта провели в Южно-Сахалинске Всероссийскую научно-практическую конференцию "Проблемы развития паралимпийского движения в субъектах Российской Федерации". Об этом в среду сообщила пресс-служба ПКР.

Всего в конференции приняли участие более 140 человек. На конференции, в частности, были обсуждены актуальные вопросы организационно-методического и материально-технического обеспечения паралимпийского спорта, опыт организации занятий людей с инвалидностью физической культурой и спортом в субъектах РФ.

В рамках мероприятия президент ПКР Владимир Лукин и первый вице-президент ПКР Павел Рожков вручили почетные грамоты организации "За большой вклад в развитие паралимпийского движения в России" председателю правительства Сахалинской области Антону Зайцеву и министру спорта Сахалинской области Сергею Буренкову. Также ведомственных наград ПКР были удостоены работники спортивной отрасли региона, внесшие наибольший вклад в развитие адаптивного спорта на Сахалине.

"Научно-практическая конференция имеет очень важное значение для формирования общего подхода к развитию паралимпийского движения. Для Сахалинской области, как и для многих других субъектов, развитие этого направления является значимым, - сказал Зайцев. - Человек с ограниченными возможностями здоровья как никто другой нуждается в поддержке общества, поэтому необходимо быть гуманным и не оставаться равнодушным по отношению к паралимпийскому движению, это принцип нашей работы. В островном регионе спортом занимается около 4 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, с каждым годом их количество растет".

Лукин отметил, что Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в Сахалинской области вызвал необычайный интерес сахалинских властей и общественников к проблематике паралимпийского спорта и адаптивной физической культуры и поблагодарил руководство Сахалинской области за радушный прием российской паралимпийской семьи и организацию данных мероприятий.

В рамках конференции, в частности, выступили вице-президент ПКР, президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергей Евсеев, вице-президент ПКР, президент Федерации спорта слепых Лидия Абрамова, вице-президент ПКР, член совета Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ольга Семенова, заведующий отделением спортивной медицины паралимпийских видов спорта Федерального медико-биологического агентства России Инна Пастухова, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.