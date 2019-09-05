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ВЭФ-2019

Во Владивостоке в рамках ВЭФ заложили памятную капсулу Центра ледовых видов спорта

В церемонии приняли участие Игорь Левитин, Павел Колобков и Дмитрий Свищев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который будет построен во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, прошла в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

"Едва взглянув на проект будущего Центра, я понимаю, что это будущее нашего спорта и города, - сказал журналистам Левитин. - Сегодняшний день - это старт для обустройства этой территории. Напомню, что проект выполняется по поручению президента, чтобы базовые зимние виды спорта были представлены на Дальнем востоке".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияЛевитин, Игорь ЕвгеньевичСвищёв, Дмитрий АлександровичКолобков, Павел АнатольевичПриморский крайВЭФ-2019
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