Во Владивостоке в рамках ВЭФ заложили памятную капсулу Центра ледовых видов спорта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который будет построен во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, прошла в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

"Едва взглянув на проект будущего Центра, я понимаю, что это будущее нашего спорта и города, - сказал журналистам Левитин. - Сегодняшний день - это старт для обустройства этой территории. Напомню, что проект выполняется по поручению президента, чтобы базовые зимние виды спорта были представлены на Дальнем востоке".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.