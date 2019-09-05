Сборная России по футболу в Глазго перед матчем с шотландцами тренируется в полном составе

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. В занятии принимают участие все 26 игроков, вызванных тренерским штабом на эту встречу.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" 6 сентября, начало игры - 21:45 мск. Следующую встречу национальная команда проведет 9 сентября в Калининграде против сборной Казахстана.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.