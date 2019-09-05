Шалимов: победа над шотландцами практически гарантирует сборной России выход на ЧЕ-2020

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу с большой долей вероятности обеспечит себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года в случае победы над шотландцами в матче отборочного цикла. Таким мнением с ТАСС поделился бывший полузащитник российской команды Игорь Шалимов.

В пятницу россияне проведут встречу с шотландцами в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Матч начнется в 21:45 мск.

"Я думаю, что наша команда будет фаворитом в завтрашней игре, - сказал Шалимов. - Конечно, выезд будет тяжелым. Но надо выдержать натиск шотландцев с первых минут, они будут играть через фланги, простреливать в штрафную, вести много борьбы. Если наши выдержат этот прессинг и забьют первыми, то матч может закончиться крупной победой сборной России".

"Сборная Шотландии является нашим конкурентом в борьбе за второе место в группе. Если мы выиграем в завтрашнем матче, то думаю, что с большой долей вероятности попадем на чемпионат Европы", - подчеркнул Шалимов.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.