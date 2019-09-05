Российский боец Тухугов хочет провести поединок с Макгрегором

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 5 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов готов провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом спортсмен заявил журналистам.

"Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. [Артем] Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего [уровня]", - сказал Тухугов.

Тухугов был в числе участников потасовки после боя Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью прошлого года. За это он был на год дисквалифицирован, однако Атлетическая комиссия штата Невада позже сократила срок отстранения.

Тухугов ближайший бой проведет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Его соперником будет британец Лерон Мёрфи.

В активе 28-летнего Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА.