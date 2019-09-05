Прядкин: сборную России по футболу ждет очень тяжелый матч против шотландцев

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против сборной Шотландии будет очень непростым для команды России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

"Проходных матчей не бывает, сборная Шотландии - одна из сильных команд в нашей группе, - сказал Прядкин. - Предстоит очень тяжелая игра, тем более они принимают нас у себя дома - шотландцы предпримут все, чтобы как можно достойнее выступить в родных стенах. Уверен, что наши ребята отдадут все, чтобы не уступить на этом поле и добиться как можно более хорошего результата".

"Не хочу забегать вперед, пусть тренерский штаб выбирает тактику и состав, но я не думаю, что мы будем играть, только обороняясь, - отметил вице-президент РФС. - Нам, как и шотландцам, нужны три очка, нужна победа, несмотря на то, что мы играем в гостях. Не буду говорить о тактике, но уверен, что мы должны выступить с достоинством. У нас отличное сочетание молодых и зрелых игроков - это не команда для битья".

Прядкин назвал рабочей обстановку внутри команды. "Это очень важная игра, но будет еще и ответная (10 октября сборная России примет шотландцев в "Лужниках" - прим. ТАСС). Игра будет трудная, но мы и команда понимаем задачу, которая стоит перед ней. Внутри коллектива рабочая обстановка, думаю, игра будет достойная", - добавил он.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.