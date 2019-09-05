Путин и лидеры Монголии, Индии и Японии посетили международный турнир по дзюдо

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга и премьеры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ присутствуют на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

Высокопоставленные гости прибыли на соревнования с острова Русский, где принимали участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Нынешний турнир является третьим по счету, и приезд Путина, Баттулги и Абэ на эти соревнования стал уже традиционным. Они посещали соревнования в 2017 и 2018 годах.

Турнир проводится с 2017 года в рамках спортивной программы ВЭФ под патронатом президента России и премьера Японии. Соревнования, получившие название в честь основателя дзюдо, проводятся под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ. Первые лица стран-участниц форума являются почетными гостями турнира.

В соревнованиях участвуют команды России, Монголии, Японии, Китая и Республики Корея. РФ представлена 32 спортсменами, выступающими во всех весовых категориях. Лучший дзюдоист и лучшая дзюдоистка получат персональные кубки от одного из его основателей, президента Всеяпонской федерации дзюдо, олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Японии Ясухиро Ямаситы.

С 2018 года турнир получил официальный талисман - дальневосточного леопарда по имени Владик. Состязания проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе "Фетисов-арена", названного в честь прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Комплекс является домашней ареной клуба КХЛ "Адмирал", оснащен двумя ледовыми аренами и вмещает 7 тыс. посетителей.