Чемпион UFC Нурмагомедов не стал общаться с журналистами перед поединком с Порье

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 5 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в общении с прессой перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.

В четверг Нурмагомедов и Порье приняли участие в дуэли взглядов, однако потом россиянин покинул мероприятие. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов был освобожден от встречи со СМИ, поскольку общался с фанатами в среду.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

Порье завоевал титул титула временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.