Дзюба отметил хорошее состояние газона перед матчем сборных России и Шотландии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Поле стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго находится в хорошем состоянии перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Шотландии и России. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил капитан российской команды Артем Дзюба.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 6 сентября, начало игры - 21:45 мск.

"Газон очень хороший. У нас почти на всех стадионах поле ближе к трибунам, но для нас это не ново, потому что был опыт игры в "Лужниках". Поле хорошее, погода хорошая - остальное для нас не важно. Болельщики будут дальше, чем мы привыкли, но не сомневаюсь, что шотландские фанаты будут активно поддерживать свою команду", - заявил Дзюба.

"Сейчас я сфокусирован, потому что понимаю, что шотландцы играют в британский футбол, - продолжил Дзюба. - Мне интересно окунуться в эту атмосферу и сразиться с этими ребятами. Помимо футбола, завтра будет еще и борьба характеров. У того, кто выиграет больше единоборств, кто будет более агрессивен, как мне кажется, больше шансов победить".

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.