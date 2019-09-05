Олимпийская чемпионка Дмитриева прокомментирует матч ЦСКА в чемпионате России по гандболу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Капитан гандбольного ЦСКА Дарья Дмитриева будет комментатором ближайшего матча своей команды в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Соперником ЦСКА по предстоящему матчу будет "Уфа-Алиса", встреча пройдет 6 сентября в Москве в УСЗ "Игровой". Дмитриева не сможет помочь своей команде, поскольку продолжает восстановление от травмы ахиллова сухожилия, полученной на предсезонных сборах.

"У меня есть небольшой опыт работы в эфире, на предсезонном турнире в Звенигороде, правда тогда это больше было похоже на интервью. Слышала отзывы, что наш дуэт с Леной Дмитриевой многим понравился", - сказала Дмитриева.

"По телевизору люблю смотреть плавание, потому что в этих трансляциях комментатор цепляет зрителей эмоциями, подгоняет спортсменов. Когда же идет показ игровых видов спорта, то больший акцент делается на том, что происходит на поле и разбираются отдельно взятые эпизоды. Постараюсь быть сдержанной в плане проявления эмоций во время работы на этой игре, хотя это будет непросто", - добавила олимпийская чемпионка 2016 года.

Встреча будет показана в прямом эфире на официальном сайте Федерации гандбола России и на сайте армейского клуба whccska.ru.

Первый в истории матч женского профессионального гандбольного клуба ЦСКА прошел 1 сентября. Во встрече со звенигородской "Звездой" была одержана победа со счетом 22:14. О создании армейского гандбольного клуба было объявлено в июне.