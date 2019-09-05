Михаил Вартапетов покинул пост руководителя медицинского департамента ФК "Спартак"

ТАСС, 5 сентября. Михаил Вартапетов, занимавший должность руководителя медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак", покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком "Спартака", желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов", - сказал 58-летний специалист.

Сообщается, что новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский, пришедший в клуб в июне этого года.

Вартапетов пришел в "Спартак" в 2008 году. В 2013 году он возглавил медицинский департамент клуба. В июне текущего года Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза признала медицинскую службу "Спартака" лучшей в лиге.