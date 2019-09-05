Россиянки не смогли выйти в четвертьфинал командного ЧЕ по настольному теннису

ТАСС, 5 сентября. Женская сборная России по настольному теннису проиграла команде Португалии во втором матче группового этапа командного чемпионата Европы. Соревнования проходят во французском Нанте.

Матч завершился со счетом 3-2 в пользу португальской команды. В составе сборной России выступали Полина Михайлова, Яна Носкова и Ольга Воробьева. Россиянки ранее одержали победу над командой Хорватии (3-0) и заняли второе место в группе, но не сумев пробиться в плей-офф турнира, первое место с двумя победами у португальской команды.

Чемпионат Европы проходит в новом формате - через отборочные старты в финальный этап отобрались по 24 женские и мужские сборные. В каждой сетке команды разбиты на восемь групп, победители которых выходят в четвертьфинал. Позднее в четверг мужская сборная России встретится с командой Германии.

Россиянки являются бронзовыми призерами континентального первенства 2017 года. Чемпионат Европы в Нанте завершится 8 сентября.