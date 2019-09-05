Ковтун: футболисты сборной Шотландии будут играть агрессивно на своем поле против россиян

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки сборной Шотландии будут показывать агрессивный футбол при своих болельщиках в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против российской команды. Таким мнением с ТАСС поделился бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

Матч между сборными Шотландии и России пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго 6 сентября, начало игры - 21:45 мск.

"Сборная Шотландии всегда была хороша в домашних матчах, - сказал Ковтун. - Наверное, в плане тактики и мастерства шотландцы слабее наших футболистов. Но сборная Шотландии всегда показывала агрессивный футбол и бешеный настрой при своих трибунах. С первых минут будет очень тяжело, нашей команде нужно быть готовой к этому".

Также трехкратный чемпион России поделился мнением о выборе тактики на предстоящую встречу. "Наша сборная умеет контролировать игру, футболистам нужно будет держать шотландцев без мяча. На первых минутах, может, стоить сыграть от обороны, а потом продемонстрировать ответные ходы", - заключил Ковтун.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.