Сборная России проиграла белорусам в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 5 сентября. Сборная России по пляжному футболу по пенальти проиграла команде Белоруссии в первом матче группового этапа Суперфинала Евролиги. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Основное и дополнительное время матча группы 1 завершилось со счетом 4:4. В составе российской команды отличились Алексей Макаров (4-я и 26-я минуты), Артур Папоротный (24) и Федор Земсков (27), у белорусов мячи забили Валерий Макаревич (1), Юрий Петровский (5), Денис Самсонов (15) и Илья Савич (33). В серии пенальти белорусская команда была точнее россиян - 2:1.

Также в группе 1 выступают команды Испании и Швейцарии, матч между которыми пройдет позднее в четверг. В следующем матче россияне сыграют с испанцами в пятницу. В группе 2 выступают сборные Португалии, Украины, Италии и Турции.

В Суперфинале участвуют восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона. Турнир проходит в два этапа - на первом команды играют друг с другом в двух группах, далее команды пройдут в раунд плей-офф, в котором сборные определят итоговые места.

Команды, показавшие худший результат в своих квартетах, будут выявлять сильнейшего в матче за седьмое место. Сборные, по итогам группового этапа финишировавшие на третьих строчках, сразятся за итоговое пятое место. Вторые команды поборются за бронзовые медали, а победители квартетов выявят лучшего на турнире.

Российская сборная выигрывала турнир пять раз. Последний раз это произошло в 2017 году. По данному показателю сборная России делит первое место с командами Португалии и Испании.