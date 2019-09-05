Семенов и Лешуков уступили в первом матче финала Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 5 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли в первом матче финала Мирового тура по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Риме.

Серебряные призеры чемпионата Европы 2019 года уступили катарцам Шерифу Юнуссе и Ахмеду Тиджану со счетом 19:21, 12:21. В другом матче группы С чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили итальянцев Якоба Виндиша и Самуэле Коттафава (21:15, 21:17). В матче группы D Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили чехам Ондржею Перушичу и Давиду Швейнеру (19:21, 13:21).

В соревнованиях женщин в матче группы D Мария Бочарова и Мария Воронина уступили бразильянкам Агате и Дуде (14:21, 17:21). В группе С Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли представительницам Бразилии Марии Антонелли и Каролине Сальгадо со счетом 26:24, 18:21, 11:15. В группе Н Евгения Уколова и Екатерина Бирлова проиграли американкам Келли Клаес и Саре Спонкил (15:21, 14:21).

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.